Как пишет РБК, согласно информации городсокго департамента транспорта, переносить главный автовокзал в Ростове не будут. Отмечается, что на Привокзальной площади находится не только автовокзал, но и главный и пригородный железнодорожные вокзалы, а также парковка и остановка общественного транспорта, узел несет большую логистическую нагрузку.