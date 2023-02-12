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Власти Ростова передумали переносить главный автовокзал

12 февраля 2023, 07:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону не рассматривают возможность переноса главного автовокзала, сообщили в городской администрации.

Как пишет РБК, согласно информации городсокго департамента транспорта, переносить главный автовокзал в Ростове не будут. Отмечается, что на Привокзальной площади находится не только автовокзал, но и главный и пригородный железнодорожные вокзалы, а также парковка и остановка общественного транспорта, узел несет большую логистическую нагрузку.

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По сообщению властей, в Ростове планируют развивать транспортную инфраструктуру и создавать новые логистические узлы. 

Напомним, о возможном переносе главного автовокзала Ростова летом 2022 года заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

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