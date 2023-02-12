Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Как пишет РБК, согласно информации городсокго департамента транспорта, переносить главный автовокзал в Ростове не будут. Отмечается, что на Привокзальной площади находится не только автовокзал, но и главный и пригородный железнодорожные вокзалы, а также парковка и остановка общественного транспорта, узел несет большую логистическую нагрузку.
По сообщению властей, в Ростове планируют развивать транспортную инфраструктуру и создавать новые логистические узлы.
Напомним, о возможном переносе главного автовокзала Ростова летом 2022 года заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко.