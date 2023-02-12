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Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Водителей в Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда

12 февраля 2023, 16:59
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за изменения погодных условий водителей попросили быть предельно внимательными на дорогах, рассказали в ГИБДД России по региону.
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Погода

ГИББД России по Ростовской области выпустило предупреждение для водителей в связи с резкими изменением погодных условий. Из-за гололеда и снега автомобилистов просят увеличить дистанцию во время движения, снижать скорость перед пешеходными переходами и не совершать сложных маневров.

Парковать авто стоит с учетом удобства заезда снегоуборочной техники и экстренных служб.

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Пешеходам также стоит быть предельно внимательными во время движения: переходить дорогу только на разрешающий сигнал, убедившись в остановке всех автомобилей.

Напомним, погода в Ростовской области резко поменялась 12 февраля. В регион пришли снегопады и усиление ветра, а на дорогах образовался гололед.

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#Виктория Прутковская#Дорога#Погода#Новости#Ростовская область
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