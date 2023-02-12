Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
ГИББД России по Ростовской области выпустило предупреждение для водителей в связи с резкими изменением погодных условий. Из-за гололеда и снега автомобилистов просят увеличить дистанцию во время движения, снижать скорость перед пешеходными переходами и не совершать сложных маневров.
Парковать авто стоит с учетом удобства заезда снегоуборочной техники и экстренных служб.
Пешеходам также стоит быть предельно внимательными во время движения: переходить дорогу только на разрешающий сигнал, убедившись в остановке всех автомобилей.
Напомним, погода в Ростовской области резко поменялась 12 февраля. В регион пришли снегопады и усиление ветра, а на дорогах образовался гололед.