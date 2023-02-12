ГИББД России по Ростовской области выпустило предупреждение для водителей в связи с резкими изменением погодных условий. Из-за гололеда и снега автомобилистов просят увеличить дистанцию во время движения, снижать скорость перед пешеходными переходами и не совершать сложных маневров.