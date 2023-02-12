Жительница Ростова и ее дочь-подросток могли погибнуть от взрыва электросамоката

Posted 12 февраля 2023, 14:07
Published 12 февраля 2023, 14:07
Modified 12 февраля 2023, 14:09
Updated 12 февраля 2023, 14:09
В ночь на 12 февраля в пятиэтажной доме на 2-й Краснодарской в Ростове произошел пожар в одной из квартир. Прибывшие на место происшествия спасатели нашли тело 40-летней женщины. Рядом без сознания находилась ее 16-летняя дочь. Девушка позже скончалась в машине скорой помощи.
Как стало известно «КП — Ростов-на-Дону», пожар мог произойти из-за взрыва электросамоката. Транспортное средство было давней мечтой погибшей девушки. Его хранили прямо в квартире. Однако в ту злополучную ночь он по неизвестной причине взорвался.
Напомним, также в результате пожара ожоги получил 43-летний глава семейства. Сейчас он находится под наблюдением врачей.