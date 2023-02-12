Жительница Ростова и ее дочь-подросток могли погибнуть от взрыва электросамоката

В ночь на 12 февраля в пятиэтажной доме на 2-й Краснодарской в Ростове произошел пожар в одной из квартир. Прибывшие на место происшествия спасатели нашли тело 40-летней женщины. Рядом без сознания находилась ее 16-летняя дочь. Девушка позже скончалась в машине скорой помощи.