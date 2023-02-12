Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Два месяца назад от онкологии умер уроженец Ростовской области, юморист Александр Пономаренко. По информации TVCenter, чтобы побороть тяжелую болезнь, семья артиста брала большие долги.
Их общая сумма составила два миллиона рублей. Сейчас жена юмориста продает их общую квартиру. На деньги от продажи она хочет купить жилплощадь поменьше, а разницу отдать кредиторам. «Помочь ей больше некому», — заключили журналисты.
Напомним, Александра Пономаренко похоронили в родном Новочеркасске 26 декабря. На похоронах присутствовали его жена и брат Валерий.