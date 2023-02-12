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Published Сегодня, 17:55

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Updated Сегодня, 17:57

Жители Ростова пожаловались на отсутствие автобусов и ожидание на остановках

12 февраля 2023, 17:55
Фото: 1MI
В январе 2023 года ростовчане чаще всего жаловались на недовыпуск автобусов и долгое ожидание общественного транспорта на остановках, рассказали в департаменте транспорта города.

Департамент транспорта Ростова рассказал 161.pу, что в январе этого года зафиксировал 80 нарушений в расписании автобусов. Об этом стало известно после проверки соответствующих жалоб от горожан.

Еще 27 раз ростовчане обращались к чиновникам с просьбой разобраться с простоями на остановках. Также жалобы поступали на недовыпуск автобусов на линию.

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В департаменте транспорта заверили, что по всем вопросам ведется «претензионно-исковая работа».

Ранее ростовчане сообщили о ледяных салонах городских автобусов в мороз.

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