Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Департамент транспорта Ростова рассказал 161.pу, что в январе этого года зафиксировал 80 нарушений в расписании автобусов. Об этом стало известно после проверки соответствующих жалоб от горожан.
Еще 27 раз ростовчане обращались к чиновникам с просьбой разобраться с простоями на остановках. Также жалобы поступали на недовыпуск автобусов на линию.
В департаменте транспорта заверили, что по всем вопросам ведется «претензионно-исковая работа».
Ранее ростовчане сообщили о ледяных салонах городских автобусов в мороз.