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Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Жительница Ростова упала в люк рядом с переходом и сломала ногу

12 февраля 2023, 17:21
Фото: Социальные сети
Ростовчанка провалилась в люк рядом с переходом на проспекте Шолохова и сломала ногу, об инциденте она сообщила в соцсетях.

Жительница Ростова-на-Дону упала в люк рядом с подземным переходом на проспекте Шолохова. В результате падения женщина получила перелом с двумя смещениями.

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В соцсетях она призвала администрацию города дать указание коммунальщикам разобраться с открытыми люками в Ростове. «А если бы ребёнок упал туда, что тогда?», — заключила горожанка.

Канализационные люки на проспекте Шолохова не первый раз создают проблемы жителям Ростова. Ранее туда провалились сразу четыре автомобиля.

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