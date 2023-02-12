Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Жительница Ростова-на-Дону упала в люк рядом с подземным переходом на проспекте Шолохова. В результате падения женщина получила перелом с двумя смещениями.
В соцсетях она призвала администрацию города дать указание коммунальщикам разобраться с открытыми люками в Ростове. «А если бы ребёнок упал туда, что тогда?», — заключила горожанка.
Канализационные люки на проспекте Шолохова не первый раз создают проблемы жителям Ростова. Ранее туда провалились сразу четыре автомобиля.