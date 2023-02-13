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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Банда «Амазонок» из Ростовской области собирается обжаловать приговор

13 февраля 2023, 14:33
Фото: 1MI
Банда «Амазонок» из Ростовской области собирается обжаловать приговор
В Ростовской области огласили приговор членам банды «Амазонки», однако подсудимые заявили, что собираются обжаловать срок своего наказания.

Напомним, в понедельник, 13 февраля, стало известно, что четверо членов банды «Амазонки» отправятся в тюрьму, где проведут в общей сложности 99 лет. Все они получили сроки от 24 до 25 лет колонии в зависимости от степени участия и тяжести совершенных преступлений.

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Хотя приговор пока не вступил в законную силу, еще в зале суда одна из фигурантов дела Инесса Тарвердиева объявила, что они планируют обжаловать приговор в отношении ее 34-летней дочери, желающей создать семью, и семейства Синельников.

Напомним, участники банды обвинялись в нескольких убийствах, а также десятках эпизодов краж и ограблений.

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