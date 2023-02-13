Напомним, в понедельник, 13 февраля, стало известно, что четверо членов банды «Амазонки» отправятся в тюрьму, где проведут в общей сложности 99 лет. Все они получили сроки от 24 до 25 лет колонии в зависимости от степени участия и тяжести совершенных преступлений.