Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Напомним, в понедельник, 13 февраля, стало известно, что четверо членов банды «Амазонки» отправятся в тюрьму, где проведут в общей сложности 99 лет. Все они получили сроки от 24 до 25 лет колонии в зависимости от степени участия и тяжести совершенных преступлений.
Хотя приговор пока не вступил в законную силу, еще в зале суда одна из фигурантов дела Инесса Тарвердиева объявила, что они планируют обжаловать приговор в отношении ее 34-летней дочери, желающей создать семью, и семейства Синельников.
Напомним, участники банды обвинялись в нескольких убийствах, а также десятках эпизодов краж и ограблений.