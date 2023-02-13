Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
На скамье подсудимых оказались Инесса и Виктория Тарвердиевы, а также супруги Сергей и Анастасия Синельник. С 2007 по 2013 годы они убили семь человек и пытались убить еще троих, в том числе ребенка.
Фигуранты лишали жизни полицейских и совершали кражи.
Кроме того, Инесса Тарвердиева в 1998 году с целью убийства мужа сообщила сожителю, где он находится. В 2002 году она вместе с любовником убила знакомого и подругу, на следующий год на Ставрополье они лишили жизни двух девочек. Чтобы отвести от себя подозрения они в Калмыкии из этого же оружия убили незнакомого мужчину.
Сожителя Тарвердиевой убили при задержании, так как он оказал сопротивление. Теперь суд приговорил Инессу и Викторию к 25 годам заключения каждую.
Супружеская пара получила 24 и 25 лет колонии. Эти сроки они проведут в колонии строгого режима.
Вместе с этим Синельника лишили звания старший лейтенант милиции. Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, что группировка получила прозвище банда Амазонок.