Кроме того, Инесса Тарвердиева в 1998 году с целью убийства мужа сообщила сожителю, где он находится. В 2002 году она вместе с любовником убила знакомого и подругу, на следующий год на Ставрополье они лишили жизни двух девочек. Чтобы отвести от себя подозрения они в Калмыкии из этого же оружия убили незнакомого мужчину.