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Банде Амазонок огласили приговор в Ростове-на-Дону за убийства людей

13 февраля 2023, 10:56
Фото: 1MI
Банде Амазонок огласили приговор в Ростове-на-Дону за убийства людей
В Ростове-на-Дону огласили приговор членам банды Амазонок, которые убивали людей, сообщает региональная прокуратура.

На скамье подсудимых оказались Инесса и Виктория Тарвердиевы, а также супруги Сергей и Анастасия Синельник. С 2007 по 2013 годы они убили семь человек и пытались убить еще троих, в том числе ребенка. 

Фигуранты лишали жизни полицейских и совершали кражи. 

Кроме того, Инесса Тарвердиева в 1998 году с целью убийства мужа сообщила сожителю, где он находится. В 2002 году она вместе с любовником убила знакомого и подругу, на следующий год на Ставрополье они лишили жизни двух девочек. Чтобы отвести от себя подозрения они в Калмыкии из этого же оружия убили незнакомого мужчину. 

Сожителя Тарвердиевой убили при задержании, так как он оказал сопротивление. Теперь суд приговорил Инессу и Викторию к 25 годам заключения каждую. 

Теперь суд приговорил Инессу и Викторию к 25 годам заключения каждую. 
Фото: sledcom.ru

Супружеская пара получила 24 и 25 лет колонии. Эти сроки они проведут в колонии строгого режима.

Вместе с этим Синельника лишили звания старший лейтенант милиции. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, что группировка получила прозвище банда Амазонок.

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