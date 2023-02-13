Чипам российского производства найдут новое применение

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», часть чипов производили на заводах Китая по лицензии Великобритании, и после введения антироссийских санкций в 2022 году их выпуск был прекращен. Пока проблему удается решать за счет поставок из КНР и других дружественных государств, однако налаживание импортозамещения в России считается приоритетом.