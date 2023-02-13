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Posted Сегодня, 18:06

Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

Чипам российского производства найдут новое применение

Сегодня, 18:06
После отказа многих иностранных производств от российских чипов в РФ задумались о переориентации на новые рынки.

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», часть чипов производили на заводах Китая по лицензии Великобритании, и после введения антироссийских санкций в 2022 году их выпуск был прекращен. Пока проблему удается решать за счет поставок из КНР и других дружественных государств, однако налаживание импортозамещения в России считается приоритетом.

Некоторые чипы отечественной разработки могут быть успешно использованы при выпуске кассовых аппаратов, в российской автомобильной промышленности – для производства датчиков, модулей управления, контроллеров. Автоэлектронику считают наиболее перспективным направлением, хотя специалисты напоминают, что в РФ уже работают заводы для разработки автокомпонентов, которые покрывают нужды отечественного автопрома. В ближайшее время Минпромторг планирует изучить и определить круг нужд российской промышленности для дальнейшего налаживания производства чипов.

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