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Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Два человека насмерть разбились в лобовой аварии в Ростовской области

13 февраля 2023, 06:15
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Два человека насмерть разбились в лобовой аварии в Ростовской области
В Ростовской области столкнулись два отечественных автомобиля, из-за чего погибли двое участников ДТП, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в воскресенье, 12 февраля, на дороге Шахты — Цимлянск. Водитель ВАЗ-2115 превысил скорость и на повороте не смог справиться с управлением.

Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina. Из-за этого последняя машина вылетела с дороги.

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Обоих водителей и пассажира Lada Kalina доставили в больницу. Через некоторое скончались водитель ВАЗа и пассажир из второй машины.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства.

До этого девятилетняя девочка пострадала в массовом ДТП на Западном в Ростове.

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