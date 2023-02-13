Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Происшествие случилось в воскресенье, 12 февраля, на дороге Шахты — Цимлянск. Водитель ВАЗ-2115 превысил скорость и на повороте не смог справиться с управлением.
Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina. Из-за этого последняя машина вылетела с дороги.
Обоих водителей и пассажира Lada Kalina доставили в больницу. Через некоторое скончались водитель ВАЗа и пассажир из второй машины.
В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства.
До этого девятилетняя девочка пострадала в массовом ДТП на Западном в Ростове.