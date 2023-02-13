Эксперт предостерёг от бесконтрольного применения БАДов

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
В интервью “РИА Новости” академик сообщил о том, что появились данные, показывающие связь между бесконтрольным приёмом БАДов и развитием рака. При этом учёный отметил, что специалисты должны будут разобраться в этой информации, пишет газета “Известия”.
К факторам риска развития онкологии Каприн отнёс ожирение. Он рассказал, что злоупотребление жирной пищей может вызвать колоректальный рак и рак поджелудочной железы.
В группы риска по онкологии люди, которые много курят и пьют. А вот COVID-19, по мнению академика, едва ли может стать причиной заболевания онкологией.