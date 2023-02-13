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Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Эксперт предостерёг от бесконтрольного применения БАДов

Сегодня, 16:30
Главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн считает, что бесконтрольный приём биологически активных добавок может привести к проблемам для организма.

В интервью “РИА Новости” академик сообщил о том, что появились данные, показывающие связь между бесконтрольным приёмом БАДов и развитием рака. При этом учёный отметил, что специалисты должны будут разобраться в этой информации, пишет газета “Известия”.

К факторам риска развития онкологии Каприн отнёс ожирение. Он рассказал, что злоупотребление жирной пищей может вызвать колоректальный рак и рак поджелудочной железы.

В группы риска по онкологии люди, которые много курят и пьют. А вот COVID-19, по мнению академика, едва ли может стать причиной заболевания онкологией.

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