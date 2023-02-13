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Posted Сегодня, 17:11

Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Глава МОК напомнил Украине, что спорт должен объединять

Сегодня, 17:11
Томас Бах обратился к украинским атлетам.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в своем обращении к украинским спортсменам пообещал поддерживать и выслушать каждого из них.

Однако Бах напомнил, что спорт должен объединять, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на французскую прессу.

Скорее всего, глава МОК тем самым предостерег спортсменов из Украины к критике обсуждаемого решения по допуску до международных соревнований участников из России.

Напомним, МОК предлагает вернуться им в нейтральном статусе.

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