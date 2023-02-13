Глава МОК напомнил Украине, что спорт должен объединять

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в своем обращении к украинским спортсменам пообещал поддерживать и выслушать каждого из них.
Однако Бах напомнил, что спорт должен объединять, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на французскую прессу.
Скорее всего, глава МОК тем самым предостерег спортсменов из Украины к критике обсуждаемого решения по допуску до международных соревнований участников из России.
Напомним, МОК предлагает вернуться им в нейтральном статусе.