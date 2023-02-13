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Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал, как чуть не сошел с ума

13 февраля 2023, 08:40
Фото: ФК «Ростов»
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что чуть не сошел с ума
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал, что едва не сошел с ума, когда вернулся на работу в клуб в 2022 году, интервью он дал YouTube-шоу «Коммент.Шоу».

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал, каким должен быть легионер, чтобы попасть в его команду. По его словам, зарубежный футболист «должен быть на голову сильнее» любого игрока основного состава.

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Карпин вспомнил уход многих легионеров из российского футбола в марте 2022 года. В этот период он вернулся на работу в ФК «Ростов». Команду, по его словам, пришлось выстраивать заново. «Да, мы закупились, но была новая команда — я чуть с ума не сошел», — заявил тренер желто-синих.

Ранее капитан ФК «Ростов» Данил Глебов попросил болельщиков не считать всех футболистов зажравшимися.

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