Карпин вспомнил уход многих легионеров из российского футбола в марте 2022 года. В этот период он вернулся на работу в ФК «Ростов». Команду, по его словам, пришлось выстраивать заново. «Да, мы закупились, но была новая команда — я чуть с ума не сошел», — заявил тренер желто-синих.