Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал, каким должен быть легионер, чтобы попасть в его команду. По его словам, зарубежный футболист «должен быть на голову сильнее» любого игрока основного состава.
Карпин вспомнил уход многих легионеров из российского футбола в марте 2022 года. В этот период он вернулся на работу в ФК «Ростов». Команду, по его словам, пришлось выстраивать заново. «Да, мы закупились, но была новая команда — я чуть с ума не сошел», — заявил тренер желто-синих.
Ранее капитан ФК «Ростов» Данил Глебов попросил болельщиков не считать всех футболистов зажравшимися.