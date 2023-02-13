Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
52-летняя жительница Ростова три месяца испытывала боль в ухе и периодическую заложенность носа. Врачи, осмотрев ухо, обнаружили в нем массы белесоватого цвета с черными вкраплениями. После промывания медики установили, что это часть брюшка таракана. Пациентка подтвердила, что незадолго до появления симптомов в квартире проводили дезинсекцию.
В соцсетях ростовчане написали, что шокированы и напуганы инцидентом. «Плюс одна новая фобия», «Спасибо, но как после этого теперь спать», «Если бы в моей квартире водились тараканы, я бы, наверное, не смогла спать. Вообще не представляю, как можно тараканов развести в жилье».
Также многие вспомнили знаменитый афоризм про «тараканов в голове». «Мне кажется, половине ростовчанок надо осмотр на наличие тараканов сделать», «Тараканы в голове — не всегда фразеологизм», «Ну, хоть какой-то собеседник на ночь», — пишут комментаторы.
Ранее ростовские врачи спасли мужчину от огромной опухоли, мешающей дышать.