rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

«Хоть какой-то собеседник»: ростовчан шокировал найденный в ухе женщины таракан

13 февраля 2023, 09:47
Фото: unsplash.com
«Хоть какой-то собеседник»: в Ростове шокированы наличием таракана в ухе у горожанки
Врачи нашли в ухе жительницы Ростова брюшко таракана, из-за него женщина мучилась от боли три месяца, новость активно комментируют в соцсетях горожане.

52-летняя жительница Ростова три месяца испытывала боль в ухе и периодическую заложенность носа. Врачи, осмотрев ухо, обнаружили в нем массы белесоватого цвета с черными вкраплениями. После промывания медики установили, что это часть брюшка таракана. Пациентка подтвердила, что незадолго до появления симптомов в квартире проводили дезинсекцию.

В соцсетях ростовчане написали, что шокированы и напуганы инцидентом. «Плюс одна новая фобия», «Спасибо, но как после этого теперь спать», «Если бы в моей квартире водились тараканы, я бы, наверное, не смогла спать. Вообще не представляю, как можно тараканов развести в жилье».

Тараканы атаковали жильцов многоэтажки из-за двух ростовчанок
Узнать подробнее

Также многие вспомнили знаменитый афоризм про «тараканов в голове». «Мне кажется, половине ростовчанок надо осмотр на наличие тараканов сделать», «Тараканы в голове — не всегда фразеологизм», «Ну, хоть какой-то собеседник на ночь», — пишут комментаторы.

Ранее ростовские врачи спасли мужчину от огромной опухоли, мешающей дышать.

Читайте также:
Дохлого таракана достали врачи из уха жительницы РостоваТараканы атаковали жильцов многоэтажки из-за двух ростовчанокТаракана огромных размеров заметили в «Перекрестке» в Ростове
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области лже-инспектор Ространснадзора вымогал деньги у водителей фур
Сегодня, 06:59
Снегопады и пасмурная погода ждут ростовчан на этой неделе с 14 февраля
Сегодня, 06:41
США призвали своих граждан срочно покинуть Ростовскую область
Сегодня, 06:32
Ростовчане заявили о частых перебоях с водоснабжением
Сегодня, 05:33
Ростовская шаурма: сколько стоит, из чего состоит и в чем секрет ЦГБ
Сегодня, 04:48
Свыше 2,6 тыс специалистов прокладывают водовод из Ростовской области для Донбасса
Сегодня, 04:51