В соцсетях ростовчане написали, что шокированы и напуганы инцидентом. «Плюс одна новая фобия», «Спасибо, но как после этого теперь спать», «Если бы в моей квартире водились тараканы, я бы, наверное, не смогла спать. Вообще не представляю, как можно тараканов развести в жилье».