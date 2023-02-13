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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Ирина Волынец: празднование Дня святого Валентина в России запрещать нельзя

Сегодня, 09:05
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, призвала “мирным путём” заменить празднование Дня святого Валентина на День русских святых Петра и Февронии (День семьи, любви и верности).

В интервью NEWS.ru Волынец отметила, что День Валентина, как и Хеллоуин, россиянам навязывали на протяжении 30 лет. Поэтому одномоментно отказаться от него нельзя. Вместо этого лучше постепенно “импортозаместить” его в сознании людей.

При этом омбудсмен считает, что сама идея дня признания в  любви позитивна. А государство должно поощрять празднование своих, а не чужих праздников. В данном случае Это День святых Петра и Февронии.

В первую очередь этим должны заниматься государственные культурные учреждения, а также лидеры мнений. Необходимо создавать позитивный контент, устраивать шоу. Конечно, пройдут годы, но постепенно 14 февраля перестанет быть праздничным днём, а вместо него россияне будут праздновать 8 июля.

Напомним, празднование Дня святого Валентина было учреждено римским папой Геласиусом ещё в 496 году. Согласно одной из версий, в древнем Риме было минимум два мученика с именем Валентин. Один из них служил епископом в римской провинции Интерамна, второй работал пресвитером в Риме.

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