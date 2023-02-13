Ирина Волынец: празднование Дня святого Валентина в России запрещать нельзя

Напомним, празднование Дня святого Валентина было учреждено римским папой Геласиусом ещё в 496 году. Согласно одной из версий, в древнем Риме было минимум два мученика с именем Валентин. Один из них служил епископом в римской провинции Интерамна, второй работал пресвитером в Риме.