Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В интервью NEWS.ru Волынец отметила, что День Валентина, как и Хеллоуин, россиянам навязывали на протяжении 30 лет. Поэтому одномоментно отказаться от него нельзя. Вместо этого лучше постепенно “импортозаместить” его в сознании людей.
При этом омбудсмен считает, что сама идея дня признания в любви позитивна. А государство должно поощрять празднование своих, а не чужих праздников. В данном случае Это День святых Петра и Февронии.
В первую очередь этим должны заниматься государственные культурные учреждения, а также лидеры мнений. Необходимо создавать позитивный контент, устраивать шоу. Конечно, пройдут годы, но постепенно 14 февраля перестанет быть праздничным днём, а вместо него россияне будут праздновать 8 июля.
Напомним, празднование Дня святого Валентина было учреждено римским папой Геласиусом ещё в 496 году. Согласно одной из версий, в древнем Риме было минимум два мученика с именем Валентин. Один из них служил епископом в римской провинции Интерамна, второй работал пресвитером в Риме.