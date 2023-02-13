Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
На скамье подсудимых оказались Инесса и Виктория Тарвердиевы, а также супруги Сергей и Анастасия Синельник. Они получили сроки от 24 до 25 лет заключения.
Банда «амазонок» занималась убийствами людей и кражами в нескольких регионах. Еще один их подельник был убит во время задержания, так как оказал сопротивление.
Пользователи в соцсетях написали, что за такие преступления нужно давать пожизненное заключение.
«Вот здесь не хватает вышки», — заявила одна из местных жительниц.
«Они уже давно в тюрьме. Им еще сидеть и сидеть. Выйдут немощными», — ответили ей в комментариях.
«Жаль, не пожизненное…», — пишут местные жители.
Также ростовчане предложили отправить убийц работать в шахты.
«Каких только отморозков у нас нет», — заявили горожане.