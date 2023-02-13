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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

«Каких только отморозков нет»: ростовчане высказались о приговоре банде «амазонок»

13 февраля 2023, 13:01
Фото: United States Department of Justice/CC0/wiki
«Каких только отморозков нет»: ростовчане высказались о приговоре банде Амазонок
В Ростове-на-Дону огласили приговор банде «амазонок» за убийство людей, что вызвало бурные обсуждения в соцсети «ВКонтакте».

На скамье подсудимых оказались Инесса и Виктория Тарвердиевы, а также супруги Сергей и Анастасия Синельник. Они получили сроки от 24 до 25 лет заключения.

Банда «амазонок» занималась убийствами людей и кражами в нескольких регионах. Еще один их подельник был убит во время задержания, так как оказал сопротивление.

Банде Амазонок огласили приговор в Ростове-на-Дону за убийства людей
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Пользователи в соцсетях написали, что за такие преступления нужно давать пожизненное заключение.

«Вот здесь не хватает вышки», — заявила одна из местных жительниц.

«Они уже давно в тюрьме. Им еще сидеть и сидеть. Выйдут немощными», — ответили ей в комментариях.

«Жаль, не пожизненное…», — пишут местные жители.

Также ростовчане предложили отправить убийц работать в шахты.

«Каких только отморозков у нас нет», — заявили горожане.

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