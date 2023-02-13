Корпорация МСП: Высокотехнологичные предприятия получат поддержку на 15 млрд рублей

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что по результатам исполнения программы льготного кредитования высокотехнологичных компаний в 2022 году ее авторы приняли изменения, которые делают проще условия для участников. Так, список документов, требуемых для подтверждения инновационности проекта, теперь сокращен. Сняли ограничения по числу кредитных договоров в рамках программы, упростили правила расчета темпов роста выручки и определения главного вида деятельности заявителя. Также стало известно, что специалисты корпорации обеспечивают предприятиям помощь в подготовке необходимого для банка пакета документов, добавил Исаевич.