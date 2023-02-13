Корпорация МСП: Высокотехнологичные предприятия получат поддержку на 15 млрд рублей

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Published Сегодня, 08:51
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В 2023 году поддержку на сумму не менее 15 млрд рублей могут оформить более 100 компаний, сообщает ТАСС.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что по результатам исполнения программы льготного кредитования высокотехнологичных компаний в 2022 году ее авторы приняли изменения, которые делают проще условия для участников. Так, список документов, требуемых для подтверждения инновационности проекта, теперь сокращен. Сняли ограничения по числу кредитных договоров в рамках программы, упростили правила расчета темпов роста выручки и определения главного вида деятельности заявителя. Также стало известно, что специалисты корпорации обеспечивают предприятиям помощь в подготовке необходимого для банка пакета документов, добавил Исаевич.
Сейчас заявки можно размещать в электронном виде через цифровую платформу МСП.РФ, далее они поступают в МСП Банк. В приоритете на выделение финансовой поддержки — предприятия из 16 определенных отраслей.
В частности, запросить поддержку могут предприятия малого и среднего бизнеса, чья работа связана с искусственным интеллектом, коммуникационными технологиями, интернетом вещей, новыми производственными и генетическими технологиями, биотехнологиями и фармацевтикой, технологиями новых материалов и веществ.
Все заявки рассматриваются экспертным советом, который, помимо Корпорации МСП, включает представителей регионов, «Сколково», Фонда содействия инновациям, Агентства стратегических инициатив и прочих организаций.
Льготную программу кредитования высокотехнологичного малого и среднего бизнеса выполняет МСП Банк совместно с Минэкономразвития в ходе осуществления федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В соответствии с постановлением кабмина РФ участники должны соблюсти ряд критериев. Входящим в число 16 приоритетных отраслей предприятиям нужно являться субъектом МСП, иметь годовую выручку в размере от 100 миллионов рублей и ее среднегодовой прирост не менее 12%, а также обладать правами на результаты интеллектуальной деятельности.