В каждом районе Ростова есть как минимум один каток. Выбирайте тот, который вам по душе и приглашайте на свидание вторую половинку. Совместные падения и поддержка близкого человека освежат романтику в ваших отношениях. Не важно, кто в паре катается лучше. Если это девушка — у нее есть возможность научить мужчину балансировать на льду. А если молодой человек — он имеет полное право держать за руку и уберегать от падений свою спутницу.