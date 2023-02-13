Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
День святого Валентина приближается, а вы еще не выбрали, где проведете его? RostovGazeta подготовила топ-15 самых романтичных мест в Ростове-на-Дону.
Если и приглашать вторую половинку на свидание «по-ростовски», то именно сюда. Ростовская набережная – не просто визитная карточка региона, но и идеальное место для романтической прогулки. Судя по количеству замков на оградах, здесь было сделано не одно предложение руки и сердца.
Прогуляться по берегу Дона можно в любое время суток, однако особенно красива набережная вечером. Здесь же можно укрыться от холода в одном из многочисленных ресторанов. Рядом с памятниками или на фоне Парамоновских складов можно сделать несколько романтических фотографий.
Свидание на набережной можно завершить прогулкой на теплоходе. Билеты не обязательно бронировать заранее, их можно купить в кассе на причале. Советуем подгадать время так, чтобы успеть полюбоваться закатом над рекой вместе со второй половинкой.
Однако у такого времяпрепровождения есть один неочевидный минус. Воздух у реки на несколько градусов холоднее, чем в остальной части города. Советуем одеться потеплее и не забыть сделать романтичные фото на теплоходе.
Смотровых площадок в Ростове несколько. Одна из них находится неподалеку от набережной на улице Нижнебульварной, 14. Отсюда открывается вид на левый берег Дона и набережную.
Еще одна популярная среди ростовчан смотровая площадка расположена в Железнодорожном районе у подножия памятнику Стачке 1902 года. Она открывает обзор на огни ночного города, а во время заката солнце отражается в окнах недостроенного отеля Sheraton.
В северном микрорайоне славой обзорной площадки пользуется знаменитая кувшинка. Попасть на нее можно с улицы Евдокимова. С «лепестков» кувшинки открывается вид на реку Темерник. Здесь можно насладиться интересным сочетанием панорам: спальный район города-миллионника с одной и лесистый пустырь с другой.
Выбирайте ближайшую смотровую площадку и отправляйтесь любоваться Ростовом и друг другом.
В минувшее воскресенье город накрыл снегопад, зимняя погода продолжает радовать ростовчан и по сей день. А значит, в День всех влюбленных сам святой Валентин велел вспомнить беззаботное детство, взять санки и отправиться кататься с горок в Ботаничку.
Еще одно место для зимнего свидания на природе — Щепкинский лес. В снежную погоду он становится по-настоящему сказочным. Запаситесь чаем в термосе и исследуйте со второй половинкой лесные тропинки.
Если на свиданиях вы предпочитаете размышлять о высоком, то советуем посетить один из ростовских музеев или картинную галерею. В Ростове работают как платные, так и бесплатные выставки. Лучше всего для свидания в музее подходит середина дня, когда посетителей не так много и есть возможность обсудить экспонаты.
В каждом районе Ростова есть как минимум один каток. Выбирайте тот, который вам по душе и приглашайте на свидание вторую половинку. Совместные падения и поддержка близкого человека освежат романтику в ваших отношениях. Не важно, кто в паре катается лучше. Если это девушка — у нее есть возможность научить мужчину балансировать на льду. А если молодой человек — он имеет полное право держать за руку и уберегать от падений свою спутницу.
Что может быть романтичнее, чем вместе смотреть на звезды? Большой город, однако, стал помехой такому времяпрепровождению. Но выход есть: вместе со второй половинкой вы можете посетить планетарий. В Ростове таких мест для наблюдения за небом вооруженным глазом три: в парке Горького, в парке Революции и в поселке Чкаловском на улице Ректорской, 40.
Почти за 100 лет истории Ростовского зоопарка в нем состоялись тысячи свиданий. Что может быть романтичнее времени, проведенного вместе с братьями нашими меньшими? Более семи тысяч животных населяет донской зоосад. Приходите туда парой, чтобы познакомить друг друга со своими любимыми животными и лучше узнать друг друга.
Почти в каждом ростовском парке есть колесо обозрения. Самое высокое – «Одно небо» - находится в парке Революции, работает в любое время года. Пригласите вторую половинку на необычное свидание в 65 метрах над поверхностью земли и вместе насладитесь видом города. С высоты 24-х этажного здания открывается панорама Театральной площади, донского берега и пустоши вплоть до самого горизонта.
Наполните свое свидание смыслом исторического созидания и прогуляйтесь по старым ростовским дворикам, пока они еще существуют. Наверняка вы задумаетесь о том, что много лет назад ростовчане тоже назначали здесь романтические встречи, целовались на прощание или гуляли за руку. Кто знает, куда вас со второй половинкой заведет разговор об истории и что нового вы сможете открыть в городе и в друг друге.
Ростов-на-Дону называют джазовой столицей России. Забронируйте столик в одном из городских джаз-клубов и вместе со второй половинкой насладитесь музыкой в самый романтичный вечер года. Такое свидание точно запомнится своей атмосферой.
О ростовских барахолках ходят легенды, ведь это именно то место, где за 50-100 рублей можно купить настоящую историческую реликвию. Если вы и ваша половинка любите собирать необычные предметы с историей, то смело отправляйтесь на барахолку и попытайтесь найти то, что будет напоминать вам о ваших чувствах и этом свидании.
Предлагаем вам вспомнить студенческие годы и устроить свидание среди книжных полок. Лучше всего для этого подойдет Донская публичная библиотека. Здесь можно найти укромное место в оазисе из растений, окруженном фонтаном. Выберите книгу и почитайте ее вместе. Романтическая встреча в библиотеке наполнит вас и эмоционально, и культурно.
Место первого свидания
Неважно, где вы встретились впервые – на кассе магазина или в парке, гуляя с собакой. Отправляйтесь туда снова и вспомните, что вы почувствовали, когда в первый раз посмотрели на своего любимого человека. Повторение первой встречи поможет освежить романтические чувства в паре и даст шанс заново влюбиться друг в друга.
Ранее RosttovGazeta писала о том, что снегопады и пасмурная погода ждут ростовчан на этой неделе с 14 февраля.