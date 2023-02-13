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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

МЧС Ростовской области предупредили о метели и ураганном ветре с 14 по 15 февраля

13 февраля 2023, 15:08
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области в ближайшие два дня ожидается ухудшение погоды, которое будет сопровождаться метелью, мокрым снегом и сильным ветром, об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МЧС.
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Согласно данным Росгидромета, во вторник, 14 февраля, и в среду, 15 февраля, в Ростовской области ожидается ухудшение погоды, так в частности регион накроет снегопадами, мокрым снегом и метелью.

Из-за плотности осадков видимость на дорогах снизится до 1-2 километров, а в отдельных районах мокрый снег налипнет на ветви деревьев и линии электропередач, что увеличит возможность их обрушения и обрыва. Кроме того, на дорогах появится гололедица со снежными заносами, которые возникнут из-за сильного ветра скоростью до 24 метров в секунду.

«ГУ МЧС России по Ростовской области призывает жителей региона быть внимательными и осторожными!», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ростове в ближайшие дни выпадет треть месячной нормы осадков.

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