Из-за плотности осадков видимость на дорогах снизится до 1-2 километров, а в отдельных районах мокрый снег налипнет на ветви деревьев и линии электропередач, что увеличит возможность их обрушения и обрыва. Кроме того, на дорогах появится гололедица со снежными заносами, которые возникнут из-за сильного ветра скоростью до 24 метров в секунду.