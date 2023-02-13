Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Согласно данным Росгидромета, во вторник, 14 февраля, и в среду, 15 февраля, в Ростовской области ожидается ухудшение погоды, так в частности регион накроет снегопадами, мокрым снегом и метелью.
Из-за плотности осадков видимость на дорогах снизится до 1-2 километров, а в отдельных районах мокрый снег налипнет на ветви деревьев и линии электропередач, что увеличит возможность их обрушения и обрыва. Кроме того, на дорогах появится гололедица со снежными заносами, которые возникнут из-за сильного ветра скоростью до 24 метров в секунду.
«ГУ МЧС России по Ростовской области призывает жителей региона быть внимательными и осторожными!», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Ростове в ближайшие дни выпадет треть месячной нормы осадков.