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Updated Сегодня, 07:38

«МСК» представил проект ЖК Royal Towers в центре Ростова-на-Дону

13 февраля 2023, 07:38
Фото: «МСК»
«Московская Строительная Компания» представила проект ЖК Royal Towers в центре Ростова-на-Дону, к созданию которого застройщик приступит в ближайшее время.

На Привокзальной улице, 9 появятся не только четыре новостройки бизнес-класса, но и уличный кинотеатр, торгово-развлекательный центр, спортивные объекты и сквер.

Название жилого комплекса – Royal Towers, что в переводе означает «королевские башни», говорит само за себя. Проектом предусмотрено создание четырех 25-этажных домов на массивной стилобатной части, под которой будет организовано двухуровневое парковочное пространство, а на первом этаже появится торгово-развлекательный центр. Архитектура зданий разработана по индивидуальному проекту. Облицовка фасада будет выполнена из элитного кирпича серого, белого и графитового оттенков. Панорамное остекление позволит полноценно наслаждаться видом на реку Дон и городские пейзажи. Преимущество домов будет в том, что каждый из них будет обеспечен теплом от автономных котельных.

Одно из ключевых новшеств жилого комплекса – создание сквера с зонами отдыха и прогулок. Разработкой дизайн-проекта прилегающей территории, как и его реализацией, займётся застройщик. Таким образом, частный девелопер возьмет на себя ответственность за благоустройство общественных пространств, делая городскую среду комфортной не только для будущих собственников квартир, но и всех ростовчан.

«МСК» берет курс на развитие инфраструктуры района, где начинает новое строительство. Так, наш проект ЖК «Акватория» на проспекте Космонавтов, 1В будет дополнен благоустройством сквера с прогулочными дорожками и возведением полноценного пирса. Территория эта общественная. После всех работ она также останется муниципальной, открытой для всех желающих», - прокомментировали в пресс-службе «МСК».

ЖК Royal Towers продолжит социальную инициативу компании «МСК». Принято решение провести здесь дополнительные ландшафтные работы, организовать пространство, прилегающее к жилому комплексу, и создать на этом месте современную комфортную среду для отдыха и прогулок.

Добавим, что строительство жилого комплекса станет импульсом для развития городской среды. Торгово-развлекательный центр привлечёт крупных игроков ритейла и развлекательной сферы. Делать покупки и проводить время здесь смогут не только собственники квартир от «МСК», но и жители всего Западного микрорайона, чей маршрут пролегает из центра по проспекту Стачки. Подробная информация в WhatsApp

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#Илья Протвинов
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