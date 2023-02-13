«МСК» представил проект ЖК Royal Towers в центре Ростова-на-Дону

Название жилого комплекса – Royal Towers, что в переводе означает «королевские башни», говорит само за себя. Проектом предусмотрено создание четырех 25-этажных домов на массивной стилобатной части, под которой будет организовано двухуровневое парковочное пространство, а на первом этаже появится торгово-развлекательный центр. Архитектура зданий разработана по индивидуальному проекту. Облицовка фасада будет выполнена из элитного кирпича серого, белого и графитового оттенков. Панорамное остекление позволит полноценно наслаждаться видом на реку Дон и городские пейзажи. Преимущество домов будет в том, что каждый из них будет обеспечен теплом от автономных котельных.