Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Происшествие случилось в ноябре 2022 года на территории природного парка «Донской». Здесь водитель ВАЗа захотел пересечь реку Лагутник по водосточной трубе.
Хотя автолюбитель понимал, что она не предназначена для проезда машин. В результате транспорт упал в водоем.
«В салоне находился пассажир, который не смог выбраться и утонул. После этого по факту причинения смерти по неосторожности возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Фигурант признал вину, Мясниковский районный суд приговорил его к году исправительных работ. Также из его зарплаты будут удерживать 10% в пользу государства.
Это решение не вступило в законную силу.
Ранее такси на скользкой трассе в Ростовской области влетело в грузовик с прицепом.