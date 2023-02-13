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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

На Дону осудили водителя, который проехал по водосточной трубе и утопил пассажира

13 февраля 2023, 12:34
Фото: ТГ канал Don Mash
На Дону осудили водителя, который проехал по водосточной трубе и утопил пассажира
В Ростовской области огласили приговор водителю, который совершил смертельное ДТП с падением в реку, сообщили в региональной прокуратуре.

Происшествие случилось в ноябре 2022 года на территории природного парка «Донской». Здесь водитель ВАЗа захотел пересечь реку Лагутник по водосточной трубе.

Хотя автолюбитель понимал, что она не предназначена для проезда машин. В результате транспорт упал в водоем.

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«В салоне находился пассажир, который не смог выбраться и утонул. После этого по факту причинения смерти по неосторожности возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

Фигурант признал вину, Мясниковский районный суд приговорил его к году исправительных работ. Также из его зарплаты будут удерживать 10% в пользу государства.

Это решение не вступило в законную силу.

Ранее такси на скользкой трассе в Ростовской области влетело в грузовик с прицепом. 

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