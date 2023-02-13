Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец раскритиковала выбор наставников для нового сезона шоу «Голос. Дети». Вопросы у Волынец вызвал репертуар и прошлое Егора Крида, певицы МаксSим и ростовского рэпера Басты.
Омбудсмену якобы написали обеспокоенные родители, они переживают, что артисты с сомнительными вокальными данными, пропагандирующие преступный образ жизни взрастят в детях ужасные идеалы. Баста, в частности, смутил родителей своими татуировками, песнями о криминале с использованием матерной лексики.
«Какое сознание закладывают шоу с подобными наставниками? Вместо воспитания в детях прекрасного и доброго, они дезориентируют их и подталкивают к пропасти», — полагает Волынец.
Вспомнила омбудсмен и недавно принятый закон об укреплении в обществе традиционных ценностей. «Пособникам сатанизма [закон] совсем не указ?», — пишет Волынец.
Заключила свое сообщение она намерением обратиться с этой проблемой в правоохранительные органы.
Тем временем ростовчанка Ирина Аллегрова отказалась от прибыльных концертов из-за СВО.