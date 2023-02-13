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Published Сегодня, 08:22

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«Пособником сатаны» назвала ростовчанина Басту детский омбудсмен

13 февраля 2023, 08:22
Фото: vk.com/basta
Детский омбудсмен назвала ростовского рэпера Басту «пособником сатанизма»
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила против участия ростовского рэпера Басты в качестве наставника в шоу «Голос. Дети», об этом она написала в своем Telegram-канале.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец раскритиковала выбор наставников для нового сезона шоу «Голос. Дети». Вопросы у Волынец вызвал репертуар и прошлое Егора Крида, певицы МаксSим и ростовского рэпера Басты.

Омбудсмену якобы написали обеспокоенные родители, они переживают, что артисты с сомнительными вокальными данными, пропагандирующие преступный образ жизни взрастят в детях ужасные идеалы. Баста, в частности, смутил родителей своими татуировками, песнями о криминале с использованием матерной лексики.

«Какое сознание закладывают шоу с подобными наставниками? Вместо воспитания в детях прекрасного и доброго, они дезориентируют их и подталкивают к пропасти», — полагает Волынец.

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Вспомнила омбудсмен и недавно принятый закон об укреплении в обществе традиционных ценностей. «Пособникам сатанизма [закон] совсем не указ?», — пишет Волынец.

Заключила свое сообщение она намерением обратиться с этой проблемой в правоохранительные органы.

Тем временем ростовчанка Ирина Аллегрова отказалась от прибыльных концертов из-за СВО.

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