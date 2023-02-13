Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В январе сотрудники таможни в Астраханской области пресекли попытку ввоза в Россию двух тысяч упаковок газированных напитков Coca-Cola и Fanta. Вес груза составил более 20 тонн.
Согласно сопроводительным документам, напитки везли из города Атырау в Казахстане в Ростов-на-Дону. Получателем товара была указана фирма, которая прекратила свою деятельность еще в 2022 году.
В итоге поставка была признана фиктивной, а груз возвращен в Казахстан.
Ранее сообщалось, что таможенники Ростовской области за год сняли с продажи тонну украинских сладостей.