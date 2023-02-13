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Updated Сегодня, 08:40

Ростовчан лишили казахской Coca-Cola

13 февраля 2023, 08:38
Фото: yutu.customs.gov.ru

До Ростова не доехали 20 тонн казахстанской Coca-Cola и Fanta

Сотрудники Южного таможенного управления задержали 20 тонн Coca-Cola и Fanta, направлявшейся из Казахстана в Ростов-на-Дону, сообщили в пресс-службе ведомства.

В январе сотрудники таможни в Астраханской области пресекли попытку ввоза в Россию двух тысяч упаковок газированных напитков Coca-Cola и Fanta. Вес груза составил более 20 тонн.

Согласно сопроводительным документам, напитки везли из города Атырау в Казахстане в Ростов-на-Дону. Получателем товара была указана фирма, которая прекратила свою деятельность еще в 2022 году.

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В итоге поставка была признана фиктивной, а груз возвращен в Казахстан.

Ранее сообщалось, что таможенники Ростовской области за год сняли с продажи тонну украинских сладостей.

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