Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В понедельник, 13 февраля, в Ростове сохранится переменная облачность с температурой воздуха от -1 до -7 градусов и сильным ветром скоростью до 10 метров в секунду.
Однако уже к ночи температура начнет меняться, и в городе потеплеет, благодаря чему Ростов накроет метелью и мокрым снегом. Во вторник температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов, а скорость ветра увеличится до 16 метров в секунду, после чего город накроет пеленой снега. Синоптики предсказывают, что за день выпадет почти 17 миллиметров осадков — это почти треть от февральской нормы осадков.
В среду снегопад продолжится, но будет гораздо слабее, а температура воздуха понизится до -7 градусов. Температура продолжит понижаться в четверг, 16 февраля, и пятницу, 17 февраля, однако в городе все еще ожидаются незначительные осадки, туман и мокрый снег.
К выходным в Ростов придет фронт теплого воздуха, из-за чего в субботу и воскресенье должно потеплеть до +3 градусов, а город накроет снегопадами и дождями. Прогнозируемое количество снега и дождя должно составить еще около 11 миллиметров осадков.
Ранее автомобилистов и пешеходов Ростова предупредили о гололедице на дорогах.