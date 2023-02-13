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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Ростовчан на рабочей неделе ожидают метели, снегопады и дожди с туманом

13 февраля 2023, 12:20
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовчан на рабочей неделе ожидают метели, снегопады и дожди с туманом
В Ростове-на-Дону в течение всей рабочей недели с 13 по 19 февраля жителей ожидают крупные снегопады, дожди, пасмурная погода и туманы, об этом сообщили синоптики.
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Погода

В понедельник, 13 февраля, в Ростове сохранится переменная облачность с температурой воздуха от -1 до -7 градусов и сильным ветром скоростью до 10 метров в секунду.

Однако уже к ночи температура начнет меняться, и в городе потеплеет, благодаря чему Ростов накроет метелью и мокрым снегом. Во вторник температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов, а скорость ветра увеличится до 16 метров в секунду, после чего город накроет пеленой снега. Синоптики предсказывают, что за день выпадет почти 17 миллиметров осадков — это почти треть от февральской нормы осадков.

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В среду снегопад продолжится, но будет гораздо слабее, а температура воздуха понизится до -7 градусов. Температура продолжит понижаться в четверг, 16 февраля, и пятницу, 17 февраля, однако в городе все еще ожидаются незначительные осадки, туман и мокрый снег.

К выходным в Ростов придет фронт теплого воздуха, из-за чего в субботу и воскресенье должно потеплеть до +3 градусов, а город накроет снегопадами и дождями. Прогнозируемое количество снега и дождя должно составить еще около 11 миллиметров осадков.

Ранее автомобилистов и пешеходов Ростова предупредили о гололедице на дорогах.

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