Однако уже к ночи температура начнет меняться, и в городе потеплеет, благодаря чему Ростов накроет метелью и мокрым снегом. Во вторник температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов, а скорость ветра увеличится до 16 метров в секунду, после чего город накроет пеленой снега. Синоптики предсказывают, что за день выпадет почти 17 миллиметров осадков — это почти треть от февральской нормы осадков.