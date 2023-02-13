Эксперты проанализировали, как изменился уровень жизни в разных регионах России в 2022 году. Они пришли к выводу, что в целом страна стала жить лучше. Первые три строчки топа уровня жизни ожидаемо заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Четвертое и пятое места отошли Татарстану и Краснодарскому краю соответственно.