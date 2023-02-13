Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Эксперты проанализировали, как изменился уровень жизни в разных регионах России в 2022 году. Они пришли к выводу, что в целом страна стала жить лучше. Первые три строчки топа уровня жизни ожидаемо заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Четвертое и пятое места отошли Татарстану и Краснодарскому краю соответственно.
Ростовская область в рейтинге заняла лишь 15 место. В сравнении с данными за 2021 год уровень жизни в регионе незначительно понизился. Ростовская область набрала меньшее количество баллов в таких аспектах как уровень доходов, жилищные условия и демографическая ситуация.
Последние же строчки в рейтинге отошли Еврейской автономной области, Ингушетии и Тыве.
Ранее сообщалось, что в минувшем году в Ростове увеличилось количество преступлений.