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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Ростовская область уступила Кубани в рейтинге регионов по качеству жизни

13 февраля 2023, 10:33
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге регионов по качеству жизни
Ростовская область заняла лишь 15 место в топе регионов страны по качеству жизни, рейтинг составлялся изданием «РИА Новости».

Эксперты проанализировали, как изменился уровень жизни в разных регионах России в 2022 году. Они пришли к выводу, что в целом страна стала жить лучше. Первые три строчки топа уровня жизни ожидаемо заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Четвертое и пятое места отошли Татарстану и Краснодарскому краю соответственно.

Ростовская область в рейтинге заняла лишь 15 место. В сравнении с данными за 2021 год уровень жизни в регионе незначительно понизился. Ростовская область набрала меньшее количество баллов в таких аспектах как уровень доходов, жилищные условия и демографическая ситуация.

Ростовская область не попала в топ-20 регионов по качеству жизни
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Последние же строчки в рейтинге отошли Еврейской автономной области, Ингушетии и Тыве.

Ранее сообщалось, что в минувшем году в Ростове увеличилось количество преступлений.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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