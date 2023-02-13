Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Речь идет о центральной части Зайцевского месторождения песчаников. Начальная цена за участок составляет почти 5,2 миллиона рублей.
Стоимость одного шага аукциона достигает 519 тысяч рублей. Заявки от участников будут принимать до 17 марта, а итоги подведут 13 апреля.
Участок расположен в 0,4 километра к западу от хутора Зайцевка в Красносулинском районе. Всего запасы песчаников составляют около 2,7 миллиона кубометров.
Ранее власти Ростова выставили на торги участок с постройкой, которую придется снести.