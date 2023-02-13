rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Ростовская область выставила на торги участок месторождения песчаников за 5,2 млн руб

13 февраля 2023, 15:23
Фото: Sumaira Abdulali/cc by sa 3.0/wikimedia
В Ростовской области объявили аукцион на право пользования участком недр, говорится в документах площадки, где пройдут торги.

Речь идет о центральной части Зайцевского месторождения песчаников. Начальная цена за участок составляет почти 5,2 миллиона рублей.

Стоимость одного шага аукциона достигает 519 тысяч рублей. Заявки от участников будут принимать до 17 марта, а итоги подведут 13 апреля.

Власти Ростова выставили на торги участок с постройкой, которую придется снести
Узнать подробнее

Участок расположен в 0,4 километра к западу от хутора Зайцевка в Красносулинском районе. Всего запасы песчаников составляют около 2,7 миллиона кубометров. 

Ранее власти Ростова выставили на торги участок с постройкой, которую придется снести. 

Читайте также:
Белгородское садоводческое предприятие «Белый сад» выставили на торгиВласти Ростова выставили на торги участок с постройкой, которую придется снестиМэрия Ростова выставила на торги здание на Доломановском, построенное в 1895 году
#Илья Протвинов#Торги#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростовской области жители перекрыли мусоровозам дорогу к незаконной свалке
Сегодня, 11:57
«Каких только отморозков нет»: ростовчане высказались о приговоре банде «амазонок»
Сегодня, 13:01
Ростовский политолог рассказал, как может измениться СВО с 21 февраля 2023
Сегодня, 13:00
На Дону осудили водителя, который проехал по водосточной трубе и утопил пассажира
Сегодня, 12:34
Ростовских школьников начали учить делать патриотический контент
Сегодня, 12:14
Власти объявили об отмене первенства Европы по гребле в Ростове в 2023 году
Сегодня, 13:27