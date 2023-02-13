Мы решили разобраться, в чем секрет этого места. «Думаю, секрет в самом духе этого места и района. Здесь больше всего „движа“, много бизнеса, много студентов. Благодаря самой атмосфере и еда здесь кажется особенной», — рассказали нам в одном из заведений рядом с ЦГБ. «Здесь вкуснее всего, потому что тут традиционно готовят. Я за классические рецепты шаурмы, без всяких там необычных соусов, добавок. Все должно быть просто и вкусно. Здесь именно так», — заявил повар в соседнем заведении.