Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Чтобы рассчитать «индекс шаурмы», мы отталкивались от ее традиционного рецепта: лаваш, говядина бескостная, капуста, помидоры и огурцы, зелень, а также кетчуп и майонез и средней стоимости ингредиентов по данным Росстата.
Выяснилось, что шаурма с таким набором продуктов стоит в Ростове в среднем 163 рубля. Это на 10% дороже, чем год назад. В большей степени на рост стоимости этого вида фаст-фуда повлияло подорожание говядины. За год она поднялась в цене на 16,5% и стоит сейчас 630,2 рубля за килограмм. Также свое влияние оказала индексация цен на овощи: помидоры и огурцы в Ростовской области подорожали на 3,4% и 9,8% соответственно. Заметен и рост цен на соусы. Кетчуп за год поднялся в цене на 58,49 рублей, а майонез — на 44,14 рубля.
Не стоит забывать и об индексации тарифов ЖКХ, необходимости повышения зарплаты сотрудникам заведения и общей инфляции, которая в 2022 году достигла в Ростовской области 12%.
Удивительно, но шаурма в Ростове не является самой дорогой в регионе. Больше всего за блюдо придется отдать жителям Шахт — 175,15 рублей. Чуть меньше заплатят за шаурму в Таганроге — 159,76 рублей, на рубль дешевле — в Миллерово. Самая же бюджетная шаурма продается в Волгодонске — 157,49 рублей за штуку.
Среди ростовчан бытует мнение, что именно местная шаурма является самой лучшей и вкусной. В соцсетях горожане пишут: «Конечно, ростовская самая лучшая. Здесь свежее овощи и мясо качественней», «Я много где бывал и честно скажу, наша шаурма самая лучшая», «Ростовская самая лучшая, а особенно — на ЦГБ».
Лестно о донской шаурме высказывался даже комик Гарик Харламов. Прошлым летом он посетил город Каменск-Шахтинский, откуда записал видео, восхваляющее вкус и размеры блюда. «А шавуха здесь — вообще! Тут четыре сыра, какие-то ингредиенты, не знаю. Мясо разнообразное: лось, лиса, медведь», — пошутил артист.
Однако в опубликованный не так давно топ самой вкусной шаурмы ростовская не попала. Рейтинг составлялся на основе отзывов пользователей в интернете. Так, первое место заняла Москва. Шаурму там признали самой лучшей, несмотря на высокую цену — 298 рублей. Второе место отошло Красноярску, замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург.
Когда речь заходит о легендарной ростовской шаурме, жителям и гостям города первым делом на ум приходит ЦГБ. По слухам, именно там, в районе Центральной городской больницы, продается «та самая», особенная шаурма.
Мы решили разобраться, в чем секрет этого места. «Думаю, секрет в самом духе этого места и района. Здесь больше всего „движа“, много бизнеса, много студентов. Благодаря самой атмосфере и еда здесь кажется особенной», — рассказали нам в одном из заведений рядом с ЦГБ. «Здесь вкуснее всего, потому что тут традиционно готовят. Я за классические рецепты шаурмы, без всяких там необычных соусов, добавок. Все должно быть просто и вкусно. Здесь именно так», — заявил повар в соседнем заведении.
А вот, что говорят о феномене ЦГБ сами ростовчане: «Пока не задали вопрос, я даже не задумывался. Наверно, это что-то вроде традиции. Хотя само место для многих, я думаю, ассоциируется с плохими воспоминаниями. Я, например, несколько раз лежал в ЦГБ, было весьма апатично. Но опять же, как я радовался, когда друзья приносили мне поесть вместо больничной еды шаурму!».
Нашлись и те, кто усомнился в феномене как таковом: «Честно, не понимаю, что там особенного. Там такие же заведения, как и в центре города, или на Северном, например. Это просто, скорей, присказка городская».
«Шаурма — это главное ростовское блюдо. Ее везде должны готовить хорошо. ЦГБ добавляет вкуса еще и атмосфера этого места. В любом случае, если ты не любишь шаурму, значит, ты не настоящий ростовчанин», — заключил один из опрошенных нами горожан.
RostovGazeta провела опрос среди читателей, чтобы узнать, где по их мнению готовят самую вкусную шаурму в городе. Территориально большинство опрошенных отдали предпочтение центру города (40%). На втором месте оказался Западный (18%). Третья строчка была отдала Северному (11%).
Что касается конкретных мест в городе, не менее часто, чем ЦГБ упоминалась шаурма на рынке «Шайба». Также лидерами стали заведения «9 соусов» на рынке «Квадро», «Шаурма Сити» на Днепровском и «Да, бро» на Большой Садовой.
Многие горожане заявили, что никогда не покупают шаурму, а предпочитают готовить дома. «Сама готовлю, никому не доверяю», «Дома и своими руками», «С сальмонеллезом и кишечной палочкой? Нет уж, спасибо. Дома сама сделаю».
Небольшое число горожан заявили, что не едят шаурму, так как являются вегетерианцами. Однако посоветовали несколько заведений с фалафелем и шаурмой с соевым мясом. Среди них — «Колючка», «Вкусвилл» и Uncle Frank.