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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Ростовских школьников начали учить делать патриотический контент

13 февраля 2023, 12:14
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовских школьников начали учить делать патриотический контент
Школьников из Ростова-на-Дону научили делать проекты по направлению «Мой патриотизм».

На прошедших выходных для учащихся организовали двухдневный интенсив, в рамках которого выступили специалисты по производству контента. После этого прошла презентация медиапроектов. 

Встреча состоялась в рамках проекта, который поможет исключить появление негативных идей среди молодежи. После выступления спикеров школьников поделили на группы и дали наставников. 

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«Учащиеся начали работать над созданием патриотических проектов. В проектных сессиях они создали примеры информационного контента, который будет и безопасен, и актуален для их сверстников», — пишет «Южная служба новостей».

Все участники получили сертификаты о пройденном обучении, десятерым из них раздали приглашения на открытые лекции в вузах по тематике проекта. Также они смогут попасть в СМИ региона, чтобы узнать о работе журналиста.

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