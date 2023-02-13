Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
На прошедших выходных для учащихся организовали двухдневный интенсив, в рамках которого выступили специалисты по производству контента. После этого прошла презентация медиапроектов.
Встреча состоялась в рамках проекта, который поможет исключить появление негативных идей среди молодежи. После выступления спикеров школьников поделили на группы и дали наставников.
«Учащиеся начали работать над созданием патриотических проектов. В проектных сессиях они создали примеры информационного контента, который будет и безопасен, и актуален для их сверстников», — пишет «Южная служба новостей».
Все участники получили сертификаты о пройденном обучении, десятерым из них раздали приглашения на открытые лекции в вузах по тематике проекта. Также они смогут попасть в СМИ региона, чтобы узнать о работе журналиста.