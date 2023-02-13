Ростовский политолог Амбросимов сделал прогноз, как изменится СВО после 21 февраля

«Если наши генералы начнут строить планы под какие-то даты, как это было при товарище Сталине, то, на мой взгляд, это будет некорректно. И может привести к большим потерям», — поделился мнением эксперт, добавив, что послание может привести к кардинальным изменениям в спецоперации.