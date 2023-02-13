«Если наши генералы начнут строить планы под какие-то даты, как это было при товарище Сталине, то, на мой взгляд, это будет некорректно. И может привести к большим потерям, — делится мнением собеседник. — К существующей привязке к датам я сильно сомневаюсь. Потому что и освобождение Соледара, и борьба за Бахмут показывают, что к конкретным датам ничего делать нельзя».