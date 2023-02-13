Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Некоторые российские политические эксперты считают, что день 21 февраля 2023 года может стать показательным с точки зрения того, что будет сделано на фронте.
В частности, политолог Марат Баширов в Telegram-канале многозначительно предупреждает: «Берегите себя в этот день». Выяснить, чего именно, с его точки зрения следует опасаться, корреспонденту RostovGazeta не удалось — спикер не ответил на звонки.
Ростовский политолог Дмитрий Абросимов не исключает, что речь может идти о возможном масштабном наступлении, которое якобы запланировано на эти даты. Но, по его словам, на самом деле, этот вопрос до сих пор остается открытым.
«Если наши генералы начнут строить планы под какие-то даты, как это было при товарище Сталине, то, на мой взгляд, это будет некорректно. И может привести к большим потерям, — делится мнением собеседник. — К существующей привязке к датам я сильно сомневаюсь. Потому что и освобождение Соледара, и борьба за Бахмут показывают, что к конкретным датам ничего делать нельзя».
По словам политолога, 21 февраля 2023 года, если все будет идти по плану, президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.
«Это будет первое послание президента в условиях СВО. Какое будет сделано заявление — никто не знает, и спрогнозировать невозможно. Но все может кардинально измениться», — делится мнением Дмитрий Абросимов.
Спикер разъясняет, что по международным правилам ведения боевых действий существует целый ряд ограничений. В частности, запрещено использовать системы реактивного огня в городских условиях.
«А системы Хаймерс принимаются украинской стороной для разрушения наших городов. Это — нарушение международных правил», — сообщает политолог.
Еще одной нормой является контроль международными организациями отношения к военнопленным в лагерях.
«Но, как показала ситуация на Украине, никакого гуманного отношения к нашим военнопленным там нет. В этом ситуации работает реальный дипломатический признак, построенный на золотом правиле — если одна сторона не соблюдает нормы, то и другая сторона тоже не соблюдает», — констатирует эксперт.
Однако спикер предупреждает, что в условиях специальной военной операции, международные правила не действуют. А официально война не объявлена ни Россией, ни Украиной.
«То есть фактически мы понимаем, что нынешние военные действия очень похожи на войну, но юридически, ею не являются. Поэтому происходящие события очень сложны», — говорит собеседник.
Эксперт подчеркивает, что Ростовская область находится в более удачном положении, если сравнивать с остальными приграничными территориями России.
«Белгородская, Курская и Брянская области попадают под обстрелы. И если граница регионов у них — это практически линия соприкосновения, то Ростовская область защищена буферной зоной», — резюмирует политолог.
Ранее со ссылкой на словам политолога Владимира Белоконева, RostovGazeta сообщала о буферной зоне на Украине после окончания спецоперации.
«Для того, чтобы обстрелы прекратились, необходимо создавать буферную зону. Если же выйти к границам только Донецкой и Луганской областей и на них остановиться, то дальнобойная артиллерия ВСУ продолжит обстрелы территории ЛДНР. Тем более, учитывая последние поставки из США и Европы, теоретически они смогут бомбить и другие российские территории. Поэтому необходимо создать такую зону, которая позволит им не добивать до российских территорий», — отмечал Белоконев.