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Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Снегопады и пасмурная погода ждут ростовчан на этой неделе с 14 февраля

13 февраля 2023, 06:41
Фото: 1MI
Снегопады и пасмурная погода ждут ростовчан на этой неделе с 14 февраля
В Ростове-на-Дону на этой неделе может испортиться погода и начнутся осадки, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник температура будет минус два градуса, ветер усилится до пяти метров в секунду. Ночью похолодает до минус пяти градусов, порывы ветра станут еще сильнее.

В ночь на вторник, 14 февраля, похолодает до минус пяти градусов. В это время должен начаться снегопад.

Днем во вторник выпадут снег с дождем, температура составит 0 градусов. Скорость ветра не поменяется.

Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о проблемах с водой из-за непогоды
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Осадки не прекратятся и в следующие два дня. В четверг, 16 февраля, температура опустится до минус четырех градусов. 

В ночное время на этой неделе может похолодать до минус 12 градусов. 

Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупреждали о проблемах с водой из-за непогоды.

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