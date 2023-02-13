Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
В понедельник температура будет минус два градуса, ветер усилится до пяти метров в секунду. Ночью похолодает до минус пяти градусов, порывы ветра станут еще сильнее.
В ночь на вторник, 14 февраля, похолодает до минус пяти градусов. В это время должен начаться снегопад.
Днем во вторник выпадут снег с дождем, температура составит 0 градусов. Скорость ветра не поменяется.
Осадки не прекратятся и в следующие два дня. В четверг, 16 февраля, температура опустится до минус четырех градусов.
В ночное время на этой неделе может похолодать до минус 12 градусов.
Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупреждали о проблемах с водой из-за непогоды.