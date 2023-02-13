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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

США призвали своих граждан срочно покинуть Ростовскую область

13 февраля 2023, 06:32
Фото: unsplash.com
США призвали своих граждан срочно покинуть Ростовскую область из-за риска мобилизации
США просит своих граждан уехать из России, в том числе Ростовской области, из-за риска мобилизации, соответствующее заявление опубликовано на сайте американского посольства в Москве.

Посольство США рекомендовали американским гражданам, находящимся в России, срочно покинуть страну. Причина этому — риск объявления мобилизации.

Дело в том, что власти Соединенных Штатов опасаются, что Россия откажет американцам в признании двойного гражданства, подвергнув мобилизации, а также лишив их консульской помощи и возможности выехать из страны.

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«Проявляйте повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний», — уточняется в сообщении посольства.

Ранее институт войны США обнаружил, что войска ЮВО перешли в наступление в Донбассе.

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