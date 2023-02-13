Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Посольство США рекомендовали американским гражданам, находящимся в России, срочно покинуть страну. Причина этому — риск объявления мобилизации.
Дело в том, что власти Соединенных Штатов опасаются, что Россия откажет американцам в признании двойного гражданства, подвергнув мобилизации, а также лишив их консульской помощи и возможности выехать из страны.
«Проявляйте повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний», — уточняется в сообщении посольства.
Ранее институт войны США обнаружил, что войска ЮВО перешли в наступление в Донбассе.