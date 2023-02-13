Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:58
Всего им потребовались более одной тысячи единиц техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме.
«Через водовод можно будет поставлять до 300 тысяч кубометров воды в сутки. Сейчас идет строительство водозаборного узла на реке Дон», — пишет ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны.
Отмечается, что предстоит сделать 62 перехода через различные преграды, в том числе дороги. Строительство должно завершиться весной 2023 года.
Ранее губернатор Василий Голубев оценил риски для Ростова от водовода на Донбасс.