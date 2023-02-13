Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В программе «Вести. Дежурная часть» рассказали о задержании на посту весового контроля мужчины в форме Ространснадзора. Он брал с водителей по две тысячи рублей за возможность проехать без проверок.
Оказалось, что молодой человек нигде не работает. Эта ситуация возмутила местных жителей, но сильно они не удивились.
«Это такая традиция — народ обирать», — заявляют горожане.
«Пришел никто и стал махать палкой? Как это?», — пишут ростовчане.
«Привыкли пить и есть на халяву. Иди таксуй…», — говорится в комментариях.
«Меня больше бы удивило, если бы никто ничего не вымогал», — отмечают местные жители.