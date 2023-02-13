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Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

«Такая традиция — народ обирать»: ростовчане высказались о бандитах в погонах

13 февраля 2023, 08:20
Фото: 1MI
В Ростовской области бандиты с погонами собирали деньги с водителей, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

В программе «Вести. Дежурная часть» рассказали о задержании на посту весового контроля мужчины в форме Ространснадзора. Он брал с водителей по две тысячи рублей за возможность проехать без проверок.

Оказалось, что молодой человек нигде не работает. Эта ситуация возмутила местных жителей, но сильно они не удивились.

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«Это такая традиция — народ обирать», — заявляют горожане.

«Пришел никто и стал махать палкой? Как это?», — пишут ростовчане.

«Привыкли пить и есть на халяву. Иди таксуй…», — говорится в комментариях.

«Меня больше бы удивило, если бы никто ничего не вымогал», — отмечают местные жители.

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