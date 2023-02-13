Дорожная авария произошла в это воскресенье в станице Тацинской. Водитель такси Lada Granta, двигаясь по улице Сосновой, превысил скорость и на сколькой трассе вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой MAN TGS с полуприцепом.