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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Такси на скользкой трассе в Ростовской области влетело в грузовик с прицепом

13 февраля 2023, 10:34
Фото: УГИБДД по РО
Такси на скользкой трассе в Ростовской области влетело в грузовик с прицепом
Водитель легковушки в Ростовской области попал в больницу после столкновения с фурой, сообщили в ГИБДД России по региону.
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Дтп

Дорожная авария произошла в это воскресенье в станице Тацинской. Водитель такси Lada Granta, двигаясь по улице Сосновой, превысил скорость и на сколькой трассе вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой MAN TGS с полуприцепом.

В ходе ДТП водитель Lada получил тяжелые травмы и находится сейчас под присмотром врачей.

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Полицейские продолжают уточнять подробности инцидента.

В этот же день на заснеженной трассе «Шахты — Цимлянск» в Ростовской области два человека насмерть разбились в лобовой аварии.

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#Виктория Прутковская#Происшествия#Дтп#Новости#Ростовская область
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