Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Дорожная авария произошла в это воскресенье в станице Тацинской. Водитель такси Lada Granta, двигаясь по улице Сосновой, превысил скорость и на сколькой трассе вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой MAN TGS с полуприцепом.
В ходе ДТП водитель Lada получил тяжелые травмы и находится сейчас под присмотром врачей.
Полицейские продолжают уточнять подробности инцидента.
В этот же день на заснеженной трассе «Шахты — Цимлянск» в Ростовской области два человека насмерть разбились в лобовой аварии.