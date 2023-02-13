Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Происшествие случилось 12 февраля на улице 2-й Краснодарской. В одной из квартир произошел пожар, после ликвидации которого нашли тела 39-летней женщины и ее 16-летней дочери.
Кроме того, в больницу доставили 42-летнего мужчину, находившегося в помещении. Следователь уже осмотрел место происшествия.
Назначены экспертизы, которые позволят установить причины пожара. Кто может быть подозреваемым в этом деле, не раскрывается.
Ранее СМИ писали, что причиной возгорания мог стать электросамокат, находившийся в квартире семьи. Он принадлежал погибшей 16-летней девушке.