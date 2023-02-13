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Уголовное дело завели из-за гибели ростовчанки с дочерью после взрыва самоката

13 февраля 2023, 09:19
Фото: vk.com/surnd
Уголовное дело завели из-за гибели ростовчанки с дочерью после взрыва самоката
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после гибели двух человек во время пожара, сообщили в УСКР по региону.

Происшествие случилось 12 февраля на улице 2-й Краснодарской. В одной из квартир произошел пожар, после ликвидации которого нашли тела 39-летней женщины и ее 16-летней дочери.

Кроме того, в больницу доставили 42-летнего мужчину, находившегося в помещении. Следователь уже осмотрел место происшествия.

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Назначены экспертизы, которые позволят установить причины пожара. Кто может быть подозреваемым в этом деле, не раскрывается. 

Ранее СМИ писали, что причиной возгорания мог стать электросамокат, находившийся в квартире семьи. Он принадлежал погибшей 16-летней девушке.

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