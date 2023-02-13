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Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

«В небе пролетело нечто!»: ростовчан напугал НЛО, замеченный над городом 13 февраля

13 февраля 2023, 16:57
Фото: Telegram-канал "Ростов Главный"

Ростовчан напугал НЛО в небе над городом 13 февраля

В Ростове жителей напугал неопознанный летающий объект, замеченный на Западным районом города, сообщения об этом появилось в соцсетях.

В понедельник, 13 февраля, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал обращение горожанки, проживающей на улице Магнитогорской в Железнодорожном районе Ростова.

Женщина рассказала, что в 16.00 мск стала свидетелем необычного явления, которому она не нашла объяснения.

«В небе пролетело нечто! Безумно яркая штука, росла и увеличивалась в размере, ослепила на несколько секунд. Потом исчезла», — рассказала ростовчанка, сообщив, что приняла желто-оранжевый ослепительный объект за ракету или метеорит, поскольку нечто двигалось по небосклону очень быстро, стремительно увеличиваясь в размерах.

Снимки очевидцев Снимки очевидцев
Снимки очевидцев Снимки очевидцев
Снимки очевидцев
Фото: соцсети

«Это было гало», — выдвинули версию ростовчане.

«Тоже видел, иризация облаков называется», — сообщили местные жители, а другие заметили, что НЛО был совсем не похож на погодные или атмосферные аномалии.

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