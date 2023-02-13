«В небе пролетело нечто!»: ростовчан напугал НЛО, замеченный над городом 13 февраля

«В небе пролетело нечто! Безумно яркая штука, росла и увеличивалась в размере, ослепила на несколько секунд. Потом исчезла», — рассказала ростовчанка, сообщив, что приняла желто-оранжевый ослепительный объект за ракету или метеорит, поскольку нечто двигалось по небосклону очень быстро, стремительно увеличиваясь в размерах.