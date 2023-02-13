«В небе пролетело нечто!»: ростовчан напугал НЛО, замеченный над городом 13 февраля

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
В понедельник, 13 февраля, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал обращение горожанки, проживающей на улице Магнитогорской в Железнодорожном районе Ростова.
Женщина рассказала, что в 16.00 мск стала свидетелем необычного явления, которому она не нашла объяснения.
«В небе пролетело нечто! Безумно яркая штука, росла и увеличивалась в размере, ослепила на несколько секунд. Потом исчезла», — рассказала ростовчанка, сообщив, что приняла желто-оранжевый ослепительный объект за ракету или метеорит, поскольку нечто двигалось по небосклону очень быстро, стремительно увеличиваясь в размерах.
«Это было гало», — выдвинули версию ростовчане.
«Тоже видел, иризация облаков называется», — сообщили местные жители, а другие заметили, что НЛО был совсем не похож на погодные или атмосферные аномалии.