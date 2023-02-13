В понедельник, 13 февраля, в Ростове-на-Дону объявили приговор по делу банды «амазонки», которые в течение несколько лет неоднократно грабили и убивали людей. Среди подтвержденных эпизодов их преступной деятельности числятся семь убийств, три покушения на убийства, а также кражи и ограбления, которых насчитывается более 60 эпизодов. Потерпевшими в результате их противозаконной деятельности числятся около сотни человек.