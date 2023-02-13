Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
В понедельник, 13 февраля, в Ростове-на-Дону объявили приговор по делу банды «амазонки», которые в течение несколько лет неоднократно грабили и убивали людей. Среди подтвержденных эпизодов их преступной деятельности числятся семь убийств, три покушения на убийства, а также кражи и ограбления, которых насчитывается более 60 эпизодов. Потерпевшими в результате их противозаконной деятельности числятся около сотни человек.
И вот недавно в прокуратуре объявили, что семейство Тарвердиевых проведет в тюрьме по 25 лет, а их сообщники Синельники получили 24 и 25 лет заключения, также Сергей Синельник лишен звания старшего лейтенанта полиции.
Между тем ростовчане назвали наказание членов банды недостаточным, потребовав отправить их работать на шахты.