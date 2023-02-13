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Published Сегодня, 15:35

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В Ростове ко Дню освобождения города разместили портреты героев войны

13 февраля 2023, 15:35
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
В Ростове улицы украсили портретами героев Великой Отечественной войны ко Дню освобождения города, об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко напомнил, что уже во вторник, 14 февраля, город будет отмечать годовщину освобождения от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

В преддверии события улицы города решили украсить портретами лиц героев, которые принимали непосредственное участие в освобождении города и живут в нем до сих пор.

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Так для украшения улиц планируют использовать портреты 34 ветеранов, а также транслировать патриотические видеоролики, посвященные военной истории Ростова.

«14 февраля будут задействованы 40 пилонов, 20 билбордов, 10 ситибордов и 60 экранов. Ростов помнит и гордится Победой 1943 года!», — сказано в сообщении сити-менеджера.

Ранее в Ростове провели реконструкцию боев за город в 1943 году.

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