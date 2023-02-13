Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко напомнил, что уже во вторник, 14 февраля, город будет отмечать годовщину освобождения от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
В преддверии события улицы города решили украсить портретами лиц героев, которые принимали непосредственное участие в освобождении города и живут в нем до сих пор.
Так для украшения улиц планируют использовать портреты 34 ветеранов, а также транслировать патриотические видеоролики, посвященные военной истории Ростова.
«14 февраля будут задействованы 40 пилонов, 20 билбордов, 10 ситибордов и 60 экранов. Ростов помнит и гордится Победой 1943 года!», — сказано в сообщении сити-менеджера.
Ранее в Ростове провели реконструкцию боев за город в 1943 году.