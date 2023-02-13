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Published Сегодня, 16:02

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В Ростове компания Вексельберга «Аэро-Сити» перешла под контроль ГК «ЮгСтройИнвест»

13 февраля 2023, 16:02
Фото: donland.ru
В Ростове компания экс-застройщика территорий старого аэропорта перешла под контроль ГК «ЮгСтройИнвест», сведения об этом появились в системе «СПАРК».

Согласно данным системы «СПАРК-interfax», в четверг, 9 февраля, компания ООО «АЭРО-СИТИ» внесла в систему ЕГРЮЛ изменения, не связанные с изменением учредительных документов.

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В содержании этих изменений указано, что учредителем компании с номинальной стоимостью 736,8 миллиона рублей стало ООО «СЗ-1 „ЮСИ-Дон“». Причиной таких изменений стал договор залога между «ЮСИ» и АО «РостовАэроИнвест».

Напомним, ранее стало известно, что «Аэро-Сити» отказалось от судов за землю старого аэропорта, а убытки компании за прошлый год выросли в несколько раз.

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