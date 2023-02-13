В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 24-летнего парня в наушниках 13 февраля

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Происшествие случилось в понедельник, 13 февраля, на одном из перегонов. На место прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции.
«Погибшим оказался 24-летний местный житель, который нарушил правила на железной дороге. Он ее переходил в наушниках», — сказано в сообщении.
Местным жителям напомнили, что остановить движущийся поезд довольно сложно. Тормозной путь составляет около километра.
Ранее в Ростовской области на железной дороге погиб 31-летний военнослужащий.