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В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 24-летнего парня в наушниках 13 февраля

13 февраля 2023, 09:18
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону под колесами поезда оказался 24-летний парень, переходивший пути, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.
Сюжет
Дтп

Происшествие случилось в понедельник, 13 февраля, на одном из перегонов. На место прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции.

«Погибшим оказался 24-летний местный житель, который нарушил правила на железной дороге. Он ее переходил в наушниках», — сказано в сообщении.

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Местным жителям напомнили, что остановить движущийся поезд довольно сложно. Тормозной путь составляет около километра. 

Ранее в Ростовской области на железной дороге погиб 31-летний военнослужащий.

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