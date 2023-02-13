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Published Сегодня, 12:56

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В Ростове на Вавилова построят школу на 1200 учеников за 2,3 миллиарда рублей

13 февраля 2023, 12:56
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове на Вавилова построят школу на 1200 учеников за 2,3 миллиарда рублей
В Октябрьском районе Ростова к осени 2024 года появится школа за 2,3 миллиарда рублей, данные об этом появились на портале закупок.

Выполнение работ по объекту «Строительство общеобразовательной организации вместимостью 1200 учащихся во II мкр. на территории военного городка №140»

В пятницу, 10 февраля, МКУ «Управление капитального строительства» объявило открытый конкурс для поиска подрядчика, который построит школу на 1,2 тысячи учеников в Октябрьском районе Ростова. Максимальная стоимость контракта составляет более 2,37 миллиарда рублей.

Новую школу необходимо построить на улице Вавилова в районе военного городка № 140 Ростовской-на-Дону КЭЧ района Минобороны РФ. К строительству необходимо приступить к концу марта этого года, а срок исполнения контракта истекает к 8 октября 2024 года.

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Согласно материалам заявки, здание школы будет включать несколько корпусов разной этажности с перепадами высот от одного до четырех этажей, бассейн, а рядом со школой обустроят спортивные площадки.

Заявку на участие в конкурсе потенциальные подрядчики могут подать до 21 февраля, а итоги отбора предложений станут известны 28 февраля.

Ранее стало известно, что в Ростове построят дополнительную школу в Левенцовке.

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