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Published Сегодня, 12:56
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Updated Сегодня, 12:58
Выполнение работ по объекту «Строительство общеобразовательной организации вместимостью 1200 учащихся во II мкр. на территории военного городка №140»
В пятницу, 10 февраля, МКУ «Управление капитального строительства» объявило открытый конкурс для поиска подрядчика, который построит школу на 1,2 тысячи учеников в Октябрьском районе Ростова. Максимальная стоимость контракта составляет более 2,37 миллиарда рублей.
Новую школу необходимо построить на улице Вавилова в районе военного городка № 140 Ростовской-на-Дону КЭЧ района Минобороны РФ. К строительству необходимо приступить к концу марта этого года, а срок исполнения контракта истекает к 8 октября 2024 года.
Согласно материалам заявки, здание школы будет включать несколько корпусов разной этажности с перепадами высот от одного до четырех этажей, бассейн, а рядом со школой обустроят спортивные площадки.
Заявку на участие в конкурсе потенциальные подрядчики могут подать до 21 февраля, а итоги отбора предложений станут известны 28 февраля.
Ранее стало известно, что в Ростове построят дополнительную школу в Левенцовке.