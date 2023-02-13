Новую школу необходимо построить на улице Вавилова в районе военного городка № 140 Ростовской-на-Дону КЭЧ района Минобороны РФ. К строительству необходимо приступить к концу марта этого года, а срок исполнения контракта истекает к 8 октября 2024 года.