Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В пресс-службе Южного таможенного управления объявили, что задержали направляющуюся в Ростов крупную партию газированных напитков Coca-Cola и Fanta. Общий объем партии сладких напитков составил 20 тонн.
По предварительной информации, груз направлялся из Казахстана в Ростов и должен был преодолеть пропускные пункты в Астраханской области, однако потерпел неудачу. Сообщается, что в Ростов должны были привезти две тысячи упаковок напитков для фирмы, которая прекратила свою деятельность еще в прошлом году, а потому поставку признали фиктивной и вернули отправителю в Атырау.
В понедельник, 13 февраля, полиция Ростова-на-Дону представила отчет, согласно которому после начала спецоперации на Украине на территории города силы сотрудников правоохранительных органов укрепили не только дополнительным вооружением, но также изменением их работы.
Так личный состав официально перевели на усиленный режим несения службы, вручив им дополнительные средства бронезащиты, после чего плотность нарядов увеличилась до 650 человек (примерно на 44%), а наряды ППС и ДПС получили дополнительное автоматическое оружие.
Сообщается, что по итогам 2022 года полиция рассмотрела около 270 тысяч заявлений от горожан, по результатам рассмотрения обращений завели 23 тысячи уголовных дел.
В понедельник, 13 февраля, стало известно, какой приговор утвердил суд в отношении членов банды «Амазонки», которых обвиняли в разбойных нападениях, кражах и убийствах людей, совершенных в течение шести лет с 2007 года.
Более того, в суде удалось выяснить, что в 1998 году одна из фигурантов дела покушалась на жизнь своего супруга, а также убила знакомого и подругу вместе со своим любовником, двух девочек в Ставропольском крае, а также незнакомого мужчину на территории Калмыкии, чтобы сбить правоохранительные органы «со следа» и отвести от себя подозрения.
Теперь Инесса и Виктория Тарвердиевы проведут в тюрьме 25 лет, а их подельники, супружеская пара Сергей и Анастасия Синельники, получили 24 и 25 лет заключения. Все они отправятся в колонию строгого режима. Кроме полученного срока Синельник лишился и звания старшего лейтенанта полиции.
Приговор пока не обрел законную силу.