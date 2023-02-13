Более того, в суде удалось выяснить, что в 1998 году одна из фигурантов дела покушалась на жизнь своего супруга, а также убила знакомого и подругу вместе со своим любовником, двух девочек в Ставропольском крае, а также незнакомого мужчину на территории Калмыкии, чтобы сбить правоохранительные органы «со следа» и отвести от себя подозрения.