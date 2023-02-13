Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
В понедельник, 13 февраля, в Ростове прошла торжественная церемония открытия памятной доски выпускнику юридической гимназии Владимиру Иванову, который отдал свою жизнь в ходе спецоперации на Украине в марте 2022 года.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что Владимир Иванов успешно работал специальным корреспондентом, а в марте прошлого года попал под артиллерийский обстрел ВСУ. Мужчине удалось вывести всех журналистов из-под удара, однако сам Иванов был смертельно ранен.
Теперь юнармейский отряд гимназии будет носить имя кавалера Ордена Мужества полковника Иванова Владимира Васильевича, а на фасаде здания установили памятную доску в честь погибшего выпускника.
Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Ростовской области.