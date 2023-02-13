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В Ростове юридическая гимназия установила памятную доску погибшему на СВО полковнику

13 февраля 2023, 17:24
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
В Ростове в юридической гимназии №9 имени М. М. Сперанского установили памятную доску погибшему в ходе СВО выпускнику — полковнику Владимиру Иванову, об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко в Telegram-канале.

В понедельник, 13 февраля, в Ростове прошла торжественная церемония открытия памятной доски выпускнику юридической гимназии Владимиру Иванову, который отдал свою жизнь в ходе спецоперации на Украине в марте 2022 года.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что Владимир Иванов успешно работал специальным корреспондентом, а в марте прошлого года попал под артиллерийский обстрел ВСУ. Мужчине удалось вывести всех журналистов из-под удара, однако сам Иванов был смертельно ранен.

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Теперь юнармейский отряд гимназии будет носить имя кавалера Ордена Мужества полковника Иванова Владимира Васильевича, а на фасаде здания установили памятную доску в честь погибшего выпускника.

Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Ростовской области.

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