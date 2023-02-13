При этом 686 квартир перейдут в муниципальную собственность, а за застройщиком закреплена обязанность построить детский сад вместимостью на 240-255 места, школу вместимостью не менее 2,25 тысячи учеников в течение двух лет, а также построить два детсада общей вместимость не менее 480 мест в течение 3,5 лет. Также обязательно необходимо провести благоустройство рекреационных, парковых зон, а также сквера общей площадью не менее девяти тысяч квадратных метров.