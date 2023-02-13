Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
В понедельник, 13 февраля, в пресс-службе донского правительства сообщили, что губернатор региона Василий Голубев подписал документ, согласно которому строительство на 63 гектарах земли в Октябрьском районе Ростова признали масштабным инвестиционным проектом.
Теперь «Специализированный застройщик „Ростовстрой-Дон“, согласно документу, предстоит построить 22 многоквартирных дома, площадь которых составит более 500 тысяч квадратных метров.
При этом 686 квартир перейдут в муниципальную собственность, а за застройщиком закреплена обязанность построить детский сад вместимостью на 240-255 места, школу вместимостью не менее 2,25 тысячи учеников в течение двух лет, а также построить два детсада общей вместимость не менее 480 мест в течение 3,5 лет. Также обязательно необходимо провести благоустройство рекреационных, парковых зон, а также сквера общей площадью не менее девяти тысяч квадратных метров.
«Застройщик также обеспечит прокладку улично-дорожной сети и строительство подземной парковки», — сказано в сообщении властей региона.