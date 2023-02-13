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В Ростовской области лже-инспектор Ространснадзора вымогал деньги у водителей фур

13 февраля 2023, 06:59
Фото: 1MI
В Ростовской области лже-инспектор Ространснадзора вымогал деньги у водителей фур
В Ростовской области задержали фальшивого сотрудника Ространснадзора, сообщают СМИ.

В программе «Вести. Дежурная часть» рассказали о задержании на посту весового контроля села Самбек мужчины в форме Ространснадзора. Внимание на него обратили сотрудники ФСБ и полиция.

Сообщается, что задержанным оказался некто Константин Бондаренко. Молодой человек в форме инспектора взимал с водителей грузовиков по две тысячи рублей за возможность проехать без проверок посты весогабаритного контроля.

Сообщается, что задержанным оказался некто Константин Бондаренко.
Фото: Оперативная съемка / скриншот видео "Вести"
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Сам Бондаренко рассказал, что ранее работал в ГИБДД, однако был уволен после коррупционного скандала. Тогда он решил трудоустроиться в Ространснадзор, однако подходящей вакансии там не оказалось. Молодой человек самовольно решил «выйти на работу стажером», не имея при этом никаких полномочий и удостоверения.

На лже-инспектора пожаловались в полицию сами водители. Сообщается, что после этого правоохранители задержали еще одного фальшивого сотрудника Ространснадзора в Каменске-Шахтинском.

Ранее в Ростове мошенница соблазнила участника спецоперации и украла у него 440 тысяч рублей.

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#Алина Заярная#Преступность#Дорога#Полиция#Общество#Происшествия#Транспорт#Новости#Ростовская область
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