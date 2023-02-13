Сам Бондаренко рассказал, что ранее работал в ГИБДД, однако был уволен после коррупционного скандала. Тогда он решил трудоустроиться в Ространснадзор, однако подходящей вакансии там не оказалось. Молодой человек самовольно решил «выйти на работу стажером», не имея при этом никаких полномочий и удостоверения.