Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В программе «Вести. Дежурная часть» рассказали о задержании на посту весового контроля села Самбек мужчины в форме Ространснадзора. Внимание на него обратили сотрудники ФСБ и полиция.
Сообщается, что задержанным оказался некто Константин Бондаренко. Молодой человек в форме инспектора взимал с водителей грузовиков по две тысячи рублей за возможность проехать без проверок посты весогабаритного контроля.
Сам Бондаренко рассказал, что ранее работал в ГИБДД, однако был уволен после коррупционного скандала. Тогда он решил трудоустроиться в Ространснадзор, однако подходящей вакансии там не оказалось. Молодой человек самовольно решил «выйти на работу стажером», не имея при этом никаких полномочий и удостоверения.
На лже-инспектора пожаловались в полицию сами водители. Сообщается, что после этого правоохранители задержали еще одного фальшивого сотрудника Ространснадзора в Каменске-Шахтинском.
Ранее в Ростове мошенница соблазнила участника спецоперации и украла у него 440 тысяч рублей.