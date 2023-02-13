Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В редакцию портала 1Rnd обратились жители, которые сообщили, что местные активисты заблокировали для проезда дорогу, которая ведет к крупной свалке строительного мусора между поселком Мускатным и Большим Логом. Главная цель этих действий — привлечь внимание общественности к незаконному полигону, гора мусора на котором выросла до высоты пятиэтажного дома.
Сама свалка занимает участок площадью около 60 тысяч квадратных метров, и хотя этот стихийный полигон является незаконным — за последние три года сюда завезли тонны строительного мусора. При этом наибольшую опасность представляет размещение огромного свалочного очага: до ближайшего дома всего около 400 метров, рядом находятся фруктовые сады, а на территории полигона периодически вспыхивают пожары. Последний из них произошел меньше недели назад.
Активисты выяснили, что каждый день на полигон приезжают не менее 40 грузовых автомобилей, которые свозят строительные отходы на свалку, а иной раз и вовсе сбрасывают мусор на дорогу по пути к полигону. При этом сам полигон находится на земле предпринимателя Алексея Шамрина, которого, видимо, не очень беспокоит подобное положение дел.
Активисты утверждают, что свалку не единожды признавали незаконной, более того, владелец участка даже стал фигурантом уголовного дела и получил штраф два миллиона рублей. Но ситуация с полигоном не изменилась даже после введения запрета на размещение отходов. Сейчас местные жители блокируют дорогу, чтобы предотвратить ввоз строительного мусора и дождаться решения возникшей проблемы.
Ранее губернатор Василий Голубев пообещал, что власти проконтролируют вопрос с организацией незаконной свалки медотходов в Батайске.