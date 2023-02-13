Активисты выяснили, что каждый день на полигон приезжают не менее 40 грузовых автомобилей, которые свозят строительные отходы на свалку, а иной раз и вовсе сбрасывают мусор на дорогу по пути к полигону. При этом сам полигон находится на земле предпринимателя Алексея Шамрина, которого, видимо, не очень беспокоит подобное положение дел.