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В центре Ростова установили мемориальный знак в память жертв обстрелов 1942 года

13 февраля 2023, 18:18
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
В центре Ростова в сквере рядом с Домом книги появился мемориальный знак, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны, об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

13 февраля в Ростове на перекрестке проспекта Буденновского с улицей Большой Садовой в сквере Дома Книги состоялось открытие мемориального знака, установленного в память жертв из числа мирного населения, погибших под обстрелами 1942 года.

Алексей Логвиненко напомнил, что в прошлом на месте установки мемориального знака находился главный универмаг Ростова. В июле 1942 года этот универмаг, подвалы которого использовали как бомбоубежище, попал под удары бомб.

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«Здание было разрушено до основания. Мирных жителей, укрывавшихся в подвалах, засыпало обломками», — сказано в сообщении, сити-менеджер добавил, что точное число жертв не удалось установить до наших дней.

Ранее в Ростовской области объявили о планах установить монумент в память участникам СВО.

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