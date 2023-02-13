Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
13 февраля в Ростове на перекрестке проспекта Буденновского с улицей Большой Садовой в сквере Дома Книги состоялось открытие мемориального знака, установленного в память жертв из числа мирного населения, погибших под обстрелами 1942 года.
Алексей Логвиненко напомнил, что в прошлом на месте установки мемориального знака находился главный универмаг Ростова. В июле 1942 года этот универмаг, подвалы которого использовали как бомбоубежище, попал под удары бомб.
«Здание было разрушено до основания. Мирных жителей, укрывавшихся в подвалах, засыпало обломками», — сказано в сообщении, сити-менеджер добавил, что точное число жертв не удалось установить до наших дней.
Ранее в Ростовской области объявили о планах установить монумент в память участникам СВО.