Весной 2023 года рубль слегка ослабнет

Как пишет Infox со ссылкой на «Прайм», на фоне роста дефицита государственного бюджета рубль будет демонстрировать снижение курса по отношению к юаню, евро и доллару. Негативные тенденции также будут усиливаться за счет неопределенности в отношении нефтегазовых поступлений в РФ и общего состояния экономики.