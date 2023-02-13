Весной 2023 года рубль слегка ослабнет

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Как пишет Infox со ссылкой на «Прайм», на фоне роста дефицита государственного бюджета рубль будет демонстрировать снижение курса по отношению к юаню, евро и доллару. Негативные тенденции также будут усиливаться за счет неопределенности в отношении нефтегазовых поступлений в РФ и общего состояния экономики.
С связи с вышеперечисленными факторами в рамках умеренно негативного сценария этой весной доллар может вырасти до 71-81 рубля, курс евро составит 85-88 рублей, китайского юаня – 11,5—12 рублей.