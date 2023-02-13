Напомним, еще в 2018 году перед приемом Чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону подали заявку на проведение первенства по гребле, которое должно было пройти в Ростове еще в 2021 году. Однако в планы вмешалась пандемия коронавируса, из-за которой проведение столь масштабных мероприятий стало невозможно.