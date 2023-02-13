Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
На днях губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, согласно которому в регионе будет упразднен комитет, что должен был заниматься подготовкой и организацией первенства Европы по гребному спорту в Ростове-на-Дону в 2023 году. Причиной этого назвали отмену спортивного мероприятия.
Напомним, еще в 2018 году перед приемом Чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону подали заявку на проведение первенства по гребле, которое должно было пройти в Ростове еще в 2021 году. Однако в планы вмешалась пандемия коронавируса, из-за которой проведение столь масштабных мероприятий стало невозможно.
После стабилизации обстановки с коронавирусом первенство собирались провести на гребном канале «Дон» в 2023 году, однако сейчас от этих планов отказались. Следующее первенство пройдет в Германии через год.